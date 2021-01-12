Калініна програла Юван у кваліфікації Australian Open

Матч тривав 1 годину та 16 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У другому колі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Ангеліна Калініна поступилася словенці Каті Юван.

Матч тривав 1 годину та 16 хвилин. Українка припустилася однієї подвійної помилки та використала 2 з 5 брейк-пойнтів.

Суперницею словенки у наступному колі кваліфікації турніру буде Ребекка Шрамкова зі Словаччини.

Australian Open - Grand Slam

Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд - $565,530

Хард

Кваліфікація

Друге коло, 12 січня

Катя Юван (Словенія) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:2, 6:4

Нагадаємо, Снігур програла у першому колі кваліфікації Australian Open.