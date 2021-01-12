Стаховський переміг Кублера у кваліфікації Australian Open

Матч тривав 1 годину та 46 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У другому колі кваліфікації Australian Open українець Сергій Стаховський переграв Джейсона Кублера.

Матч тривав 1 годину та 46 хвилин. Українець припустився двох подвійних помилок, зробив один ейс та використав 2 з 2 брейк-пойнтів.

Суперником українця у наступному колі кваліфікації турніру буде австралієць Дейн Свіні.

Australian Open - Grand Slam

Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд - $565,530

Хард

Кваліфікація

Друге коло, 12 січня

Сергій Стаховський (Україна) - Джейсон Кублер (Австралія) 7:6 (7:4), 6:4

Раніше, Калініна програла Юван у кваліфікації Australian Open.