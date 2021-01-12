Стаховський переміг Кублера у кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У другому колі кваліфікації Australian Open українець Сергій Стаховський переграв Джейсона Кублера.
Матч тривав 1 годину та 46 хвилин. Українець припустився двох подвійних помилок, зробив один ейс та використав 2 з 2 брейк-пойнтів.
Суперником українця у наступному колі кваліфікації турніру буде австралієць Дейн Свіні.
Australian Open - Grand Slam
Дубаї, ОАЕ
Призовий фонд - $565,530
Хард
Кваліфікація
Друге коло, 12 січня
Сергій Стаховський (Україна) - Джейсон Кублер (Австралія) 7:6 (7:4), 6:4
Раніше, Калініна програла Юван у кваліфікації Australian Open.