Снігур програла у першому раунді кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У першому колі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Дар'я Снігур поступилася американці Кеті Макнеллі.
Зустріч тривала близько 70 хвилин. На рахунку Снігур 3 реалізованих брейкпойнтів з 8, Макнеллі виграла 7 геймів на подачі українки.
Australian Open - Grand Slam
Дубаї, ОАЕ
Призовий фонд - $565,530
Хард
Кваліфікація
Перше коло, 11 січня
Дар'я Снігур (Україна) - Кеті Макнеллі (США) 3:6, 1:6
Нагадаємо, Костюк здолала Соррібес-Тормо та вийшла до півфіналу турніру в ОАЕ.