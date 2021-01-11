Снігур програла у першому раунді кваліфікації Australian Open

Раніше Стаховський переміг у першому раунді кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.

У першому колі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Дар'я Снігур поступилася американці Кеті Макнеллі.

Зустріч тривала близько 70 хвилин. На рахунку Снігур 3 реалізованих брейкпойнтів з 8, Макнеллі виграла 7 геймів на подачі українки.

Australian Open - Grand Slam

Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд - $565,530

Хард

Кваліфікація

Перше коло, 11 січня

Дар'я Снігур (Україна) - Кеті Макнеллі (США) 3:6, 1:6

Нагадаємо, Костюк здолала Соррібес-Тормо та вийшла до півфіналу турніру в ОАЕ.