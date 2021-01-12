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Завацька програла Райні у кваліфікації Australian Open

Сьогодні 10:38 262 0
Українка програла у трьох сетах
Завацька програла Райні у кваліфікації Australian Open
#Завацька

Джерело - Чемпіон.

У другому колі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Катаріна Завацька програла Анкіті Райні з Індії.

Українка програла у трьох сетах. Матч тривав 2 години та 22 хвилини. Українка програла у трьох сетах. Матч тривав 1 годину та 47 хвилин. Українка виконала два ейси, припустилася однієї подвійної помилки, використала 7 з 12 брейк-пойнтів.

Суперницею Райни у наступному колі кваліфікації турніру буде сербка Ольга Данилович.

Australian Open - Grand Slam
Дубаї, ОАЕ 
Призовий фонд - $565,530
Хард
Кваліфікація
Друге коло, 12 січня

Анкіта Райна (Індія) - Катаріна Завацька (Україна, 9) 6:2, 2:6, 6:3

Нагадаємо, Снігур програла у першому колі кваліфікації Australian Open.

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