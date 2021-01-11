Костюк: Досі не вірю, що змогла змінити хід гри

Українська тенісистка Марта Костюк оцінила перемогу у чвертьфіналі турніру в ОАЕ.

Про це розповіла сам тенісистка.

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"Якщо чесно, то я досі не вірю, що змогла змінити хід гри на свою користь. Це більше схоже на сон, що я змогла виграти. Думаю, на старті другої партії я почала краще рухатися, краще бачити м'яч, і вся картина змінилася. Я перестала помилятися. Очевидно я знаю, що якщо я в правильній точці зустрічаю м'яч і коли пробиваю так близько до ліній, то відповісти на такі мої удари суперниці буде важко", - розповіла Костюк.