Кудерметова оцінила перемогу над Світоліною

Російській тенісистці Вероніці Кудерметовій необхідно було докласти максимум зусиль, аби обіграти у чвертьфіналі турніру в ОАЕ українку Еліну Світоліну.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Це був важкий матч. Ми обидві зіграли дуже добре. Я намагалася зберігати концентрацію до самого кінця. У першому сеті я теж непогано грала, але у мене було не так багато шансів, тому що Еліна діяла неймовірно. Вона відмінно подавала сьогодні. Я намагалася боротися, намагалася фокусуватися на грі і робити все, щоб перемогти.

Я намагалася діяти агресивно, тому що всі знають, що Еліна дуже добре грає в захисті. Якщо ти хочеш перемогти, тобі потрібно атакувати, виходити до сітки і закінчувати розіграш, тому що вона неймовірно пересувається по корту. Ти повинен діяти агресивно, щоб вигравати окуляри", - відзначила Кудерметова.