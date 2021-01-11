Світоліна поступилася росіянці Кудерметовій в 1/4 турніру в ОАЕ

Еліна Світоліна покинула турнір в Абу-Дабі

Джерело - Чемпіон.

У четвертому колі турніру в ОАЕ українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій.

Матч тривав 2 години та 37 хвилин.

Світоліна чотири рази подала на виліт проти 11 у суперниці, допустила 4 подвійні помилки проти 1 у росіянки та використала 4 із 11 брейк-пойнтів.

Суперницею росіянки у півфіналі буде українка буде Марта Костюк.

Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open - WTA500

Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати

Призовий фонд - $565,530

Хард

Четверте коло, 11 січня

Вероніка Кудерметова - Еліна Світоліна 5:7, 6:3, 7:6 (3)

Раніше, Костюк здолала Соррібес-Тормо та вийшла до півфіналу турніру в ОАЕ.