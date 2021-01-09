Костюк з боями обіграла Шувей на турнірі в ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
У другому колі турніру в ОАЕ українська тенісистка Марта Костюк (99) обіграла Се Шувей (67) із Тайваню.
Матч тривав 2 години та 17 хвилин.
Костюк жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 6 із 8 брейк-пойнтів.
Суперницею українки у наступному колі буде словенка Тамара Зіданшек (87), яка у другому колі обіграла представницю Канади Лейлу Фернандес - 6:4, 6:4.
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Призовий фонд - $565,530
Хард
Друге коло, 09 січня
Марта Костюк - Се Шувей 6:3, 6:7 (4), 6:3