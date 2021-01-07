Світоліна виділила роботу з психологом

Українська тенісистка Еліна Світоліна перед сезоном-2021 вирішила найняти психолога для підготовки до напруженого року.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Мені здається, зараз дуже важливо залишатися психологічно сильною, свіжою. З огляду на всі турніри, які будуть проходити, а більшість з них є великими і важливими, доведеться витримувати певний тиск. Крім того, будемо грати без уболівальників, а це інша атмосфера.

Загалом, після декількох турнірів торік я почала замислюватися про тренера з психологічної підготовки, про психолога. Думаю, це було правильне рішення. Дуже багато всього буде відбуватися, в тому числі у нас Олімпіада повинна бути. І важливо бути готовою до всього, що відбувається. Було не так вже й просто знайти в собі сміливість відкритися цій людині, створити з психологом хороші відносини.

Це так само, як знайти чоловіка, тренера або правильного друга. Спершу не все виходило з тими людьми, яких мені радили, але потім я знайшла хорошу жінку, яка допомагає мені. Я задоволена", - розповіла Світоліна.