Світоліна і Костюк дізналися суперниць на турнірі в ОАЕ

Українські тенісистки Еліна Світоліна (№5 WTA) і Марта Костюк (№99 WTA) дізналися перших суперниць в основній сітці турніру WTA 500, який цього тижня пройде в Абу-Дабі.

Про це повідомляє пресслужба WTA.

Світоліна, посіяна на турнірі під другим номером, в стартовому поєдинку змагатиметься проти американки Джесіки Пегули (№63 WTA).

Костюк в першому матчі на турнірі поміряється силами з однією із переможниць кваліфікації.

Раніше стали відомі суперниці українок, які розпочнуть боротьбу у відбірковому турнірі.

Матчі кваліфікації стартують у вівторок, основна сітка - в середу.

Main Draw in Abu Dhabi, where Sofia Kenin, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, and Aryna Sabalenka are the top seeds.



1Rs include:

Muguruza-Mladenovic

Jabeur-Pavlyuchenkovahttps://t.co/YSzFRuOF5X

Vondrousova-Hsieh

Svitolina-Pugula pic.twitter.com/CvRGc1Mu0y