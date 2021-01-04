Світоліна і Костюк дізналися суперниць на турнірі в ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Еліна Світоліна (№5 WTA) і Марта Костюк (№99 WTA) дізналися перших суперниць в основній сітці турніру WTA 500, який цього тижня пройде в Абу-Дабі.
Про це повідомляє пресслужба WTA.
Світоліна, посіяна на турнірі під другим номером, в стартовому поєдинку змагатиметься проти американки Джесіки Пегули (№63 WTA).
Костюк в першому матчі на турнірі поміряється силами з однією із переможниць кваліфікації.
Раніше стали відомі суперниці українок, які розпочнуть боротьбу у відбірковому турнірі.
Матчі кваліфікації стартують у вівторок, основна сітка - в середу.
Main Draw in Abu Dhabi, where Sofia Kenin, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, and Aryna Sabalenka are the top seeds.— WTA Insider (@WTA_insider) January 4, 2021
1Rs include:
Muguruza-Mladenovic
Jabeur-Pavlyuchenkovahttps://t.co/YSzFRuOF5X
Vondrousova-Hsieh
Svitolina-Pugula pic.twitter.com/CvRGc1Mu0y
Нагадаємо, Світоліна буде тренуватися з чемпіонкою Roland Garos.