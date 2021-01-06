 Визначилися суперниці Костюк і Бондаренко на турнірі в ОАЕ | Теніс | Champion.com.ua
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Визначилися суперниці Костюк і Бондаренко на турнірі в ОАЕ

Сьогодні 17:55 60 0
Стали відомі суперниці всіх українок, які зіграють в основній сітці
Визначилися суперниці Костюк і Бондаренко на турнірі в ОАЕ
#Бондаренко, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Марта Костюк (№99 WTA) і Катерина Бондаренко (№285 WTA) дізналися суперниць у першому колі турніру WTA 500 в ОАЕ.

Про це повідомляє журналіст Дієго Барбіані.

Костюк на старті основної сітки змагатиметься проти 32-річної Луції Градецької з Чехії (№495 WTA), яка подолала кваліфікацію.

Бондаренко, яка стала переможницею відбору, зіграє проти Яфань Ван з Китаю (№95 WTA).

Відзначимо, що в основній сітці виступить і Еліна Світоліна.

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