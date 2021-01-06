Визначилися суперниці Костюк і Бондаренко на турнірі в ОАЕ

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Марта Костюк (№99 WTA) і Катерина Бондаренко (№285 WTA) дізналися суперниць у першому колі турніру WTA 500 в ОАЕ.
Про це повідомляє журналіст Дієго Барбіані.
Костюк на старті основної сітки змагатиметься проти 32-річної Луції Градецької з Чехії (№495 WTA), яка подолала кваліфікацію.
Бондаренко, яка стала переможницею відбору, зіграє проти Яфань Ван з Китаю (№95 WTA).
WTA Abu Dhabi, Qs/LL placed— Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) January 6, 2021
[1] Kenin vs [Q] Z. Yang
Sasnovich vs [Q] Bondar
[Q] K. Bondarenko vs Y. Wang
[Q] Stefanini vs [6] Rybakina
Kostyuk vs [Q] L. Hradecka
Barthel vs [Q] Gasanova
[Q] Turati vs Shvedova
Watson vs [LL] J. Burrage
Zvonareva vs [Q] Hesse
Ferro withdrew
Відзначимо, що в основній сітці виступить і Еліна Світоліна.