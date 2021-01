Визначилися суперниці Костюк і Бондаренко на турнірі в ОАЕ

Українські тенісистки Марта Костюк (№99 WTA) і Катерина Бондаренко (№285 WTA) дізналися суперниць у першому колі турніру WTA 500 в ОАЕ.

Про це повідомляє журналіст Дієго Барбіані.

Костюк на старті основної сітки змагатиметься проти 32-річної Луції Градецької з Чехії (№495 WTA), яка подолала кваліфікацію.

Бондаренко, яка стала переможницею відбору, зіграє проти Яфань Ван з Китаю (№95 WTA).

WTA Abu Dhabi, Qs/LL placed



[1] Kenin vs [Q] Z. Yang

Sasnovich vs [Q] Bondar

[Q] K. Bondarenko vs Y. Wang

[Q] Stefanini vs [6] Rybakina

Kostyuk vs [Q] L. Hradecka

Barthel vs [Q] Gasanova

[Q] Turati vs Shvedova

Watson vs [LL] J. Burrage

Zvonareva vs [Q] Hesse



Ferro withdrew