Помер колишній тренер Андрія Медведєва

Бретт причетний до однієї з найбільш знакових сторінок в історії українського тенісу

Джерело - Чемпіон.

У 67-річному віці після тривалої боротьби з раком помер знаменитий австралійський тренер Боб Бретт.

Про це повідомив офіційний сайт АТР.

Бретт причетний до однієї з найбільш знакових сторінок в історії українського тенісу. Саме австралієць був тренером Андрія Медведєва, коли той в 1999 році дійшов до фіналу на Ролан Гаррос, драматично програвши Андре Агассі.

Також Бретт працював з Борисом Беккером, Йоханом Криком, Гораном Іванішевічем і Марином Чилічем.

Всього в якості тренера з тенісу Боб Бретт пропрацював 46 років.

Нагадаємо, Світоліна буде тренуватися з чемпіонкою Roland Garos.