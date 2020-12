Друга ракетка світу Рафаель Надаль провів 800 тижнів поспіль у ТОП-20 рейтингу ATP.

Про це повідомляє журналіст Лука Бранчер.

Іспанець дебютував у двадцятці 4 квітня 2005-го і з тих пір її не покидав.

the last week without rafael nadal in the atp top-20 was in the first spring of 2005. this means the spanish player is in now for 800 weeks in a row, since 4th april 2005