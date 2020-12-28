Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка світу Рафаель Надаль провів 800 тижнів поспіль у ТОП-20 рейтингу ATP.
Про це повідомляє журналіст Лука Бранчер.
Іспанець дебютував у двадцятці 4 квітня 2005-го і з тих пір її не покидав.
the last week without rafael nadal in the atp top-20 was in the first spring of 2005. this means the spanish player is in now for 800 weeks in a row, since 4th april 2005— Luca Brancher (@LucaBeck) December 27, 2020
Нагадаємо, Федерер пропустить Australian Open вперше з 1998-го.
Раніше Джокович другим в історії провів 300 тижнів на першій сходинці рейтингу.