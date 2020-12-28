Федерер пропустить Australian Open вперше з 1998-го

Джерело - apnews.com.
20-кратний чемпіон Великих шоломів Роджер Федерер не виступить на Australian Open, який перенесений на лютий.
Про це повідомив агент швейцарця Тоні Годсік.
"Роджер вирішив не грати на Australian Open-2021. За останні пару місяців він домігся значних успіхів у відновленні коліна. Однак, проконсультувавшись зі своєю командою, він вирішив, що в довгостроковій перспективі кращий для нього варіант - повернутися до змагань після Australian Open", - сказав Годсік.
Нагадаємо, Джокович другим в історії провів 300 тижнів на першій сходинці рейтингу.