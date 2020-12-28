 Федерер пропустить Australian Open вперше з 1998-го | Теніс | Champion.com.ua
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Федерер пропустить Australian Open вперше з 1998-го

Сьогодні 09:11 202 0
Про це повідомив агент швейцарця Тоні Годсік
Федерер пропустить Australian Open вперше з 1998-го
#Федерер, #Australian Open

Джерело - apnews.com.

20-кратний чемпіон Великих шоломів Роджер Федерер не виступить на Australian Open, який перенесений на лютий.

Про це повідомив агент швейцарця Тоні Годсік.

"Роджер вирішив не грати на Australian Open-2021. За останні пару місяців він домігся значних успіхів у відновленні коліна. Однак, проконсультувавшись зі своєю командою, він вирішив, що в довгостроковій перспективі кращий для нього варіант - повернутися до змагань після Australian Open", - сказав Годсік.

Нагадаємо, Джокович другим в історії провів 300 тижнів на першій сходинці рейтингу.

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