Кравченко виграв турнір ITF у Туреччині

Джерело - btu.org.ua.
Українець Георгій Кравченко став переможцем турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Анталії.
Про це повідомляє BTU.
У фіналі змагань посіяний під 6-м номером Кравченко за півтори години здобув перемогу над британцем Біллі Гаррісом - 6:2, 6:3.
Одиночний титул в Анталії став для 20-річного киянина другим за час виступів на турнірах ITF. У листопаді минулого року Георгій виграв 15-тисячник в Нулесі (Іспанія).
M15 Antalya - ITF World Tennis Tour
Анталія, Туреччина
Призовий фонд - $15,000
Ґрунт
Фінал, 27 грудня
Георгій Кравченко – Біллі Гарріс 6:2, 6:3
Нагадаємо, Марченко і Стаховський заявилися на турнір ATP в Туреччині.