Кравченко виграв турнір ITF у Туреччині

Георгій Кравченко виграв турнір у Туреччині

Українець Георгій Кравченко став переможцем турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Анталії.

Про це повідомляє BTU.

У фіналі змагань посіяний під 6-м номером Кравченко за півтори години здобув перемогу над британцем Біллі Гаррісом - 6:2, 6:3.

Одиночний титул в Анталії став для 20-річного киянина другим за час виступів на турнірах ITF. У листопаді минулого року Георгій виграв 15-тисячник в Нулесі (Іспанія).

M15 Antalya - ITF World Tennis Tour

Анталія, Туреччина

Призовий фонд - $15,000

Ґрунт

Фінал, 27 грудня

Георгій Кравченко – Біллі Гарріс 6:2, 6:3

Нагадаємо, Марченко і Стаховський заявилися на турнір ATP в Туреччині.