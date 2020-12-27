 Кравченко виграв турнір ITF у Туреччині | Теніс | Champion.com.ua
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Кравченко виграв турнір ITF у Туреччині

Сьогодні 15:12 833 0
Георгій Кравченко виграв турнір у Туреччині
Кравченко виграв турнір ITF у Туреччині
#Кравченко

Джерело - btu.org.ua.

Українець Георгій Кравченко став переможцем турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Анталії.

Про це повідомляє BTU.

У фіналі змагань посіяний під 6-м номером Кравченко за півтори години здобув перемогу над британцем Біллі Гаррісом - 6:2, 6:3.

Одиночний титул в Анталії став для 20-річного киянина другим за час виступів на турнірах ITF. У листопаді минулого року Георгій виграв 15-тисячник в Нулесі (Іспанія).

M15 Antalya - ITF World Tennis Tour
Анталія, Туреччина
Призовий фонд - $15,000
Ґрунт
Фінал, 27 грудня

Георгій Кравченко – Біллі Гарріс 6:2, 6:3

Нагадаємо, Марченко і Стаховський заявилися на турнір ATP в Туреччині.

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