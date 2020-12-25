Стало відомо, де збірна України прийме Ізраїль у Кубку Девіса

Зустріч відбудеться в Київській області

Матч збірних України та Ізраїлю в Кубку Девіса відбудеться 5-6 березня на закритому хардовому корті клубу Marina Tennis Club в селі Погреби Київської області.

Про це повідомляє ВТУ.

Нагадаємо, поєдинок української та ізраїльської збірних в Першій Світовій групі Кубка Девіса повинен був відбутися восени 2020 року, але був перенесений на весну сезону-2021.

Раніше команди двічі грали одна з одною на Кубку Девіса: у 1999 році українці виграли з рахунком 3-2, а в сезоні-2017 здобули перемогу з рахунком 5-0.

Раніше, Марченко і Стаховський заявилися на турнір ATP в Туреччині.