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WTA оголосила найкращих тенісисток минулого сезону

Сьогодні 19:25 223 0
Визначено переможців в основних номінаціях
WTA оголосила найкращих тенісисток минулого сезону
#Кенін, #Швьонтек

Джерело - sport.ua.

Жіноча тенісна асоціація підвела підсумки сезону в головних номінаціях. 

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Участь в голосуванні брали представники міжнародних ЗМІ.

Тенісистка року: Софія Кенін (перемога на Australian Open, фінал Ролан Гаррос).

Прогрес року: Іга Швьонтек (перемога на Ролан Гаррос).

Новачок року: Надя Подороска (розпочала рік в третій сотні, завершила у ТОП-50, дійшла до півфіналу Ролан Гаррос).

Повернення року: Вікторія Азаренко (повернулася до ТОП-20 вперше за 3,5 року, фінал US Open).

Пара року: Тімеа Бабош і Кристина Младенович (виграли два титули Великого Шолома).

Нагорода імені Карен Кранцке (за дотримання правил чесної гри): Марія Боузкова.

Найкращий тренер року: Пьотр Сержпутовський (наставник Іги Швьонтек).

Раніше, WTA обрала найкращий удар року.

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