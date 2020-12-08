WTA оголосила найкращих тенісисток минулого сезону

Визначено переможців в основних номінаціях

Жіноча тенісна асоціація підвела підсумки сезону в головних номінаціях.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Участь в голосуванні брали представники міжнародних ЗМІ.

Тенісистка року: Софія Кенін (перемога на Australian Open, фінал Ролан Гаррос).

Прогрес року: Іга Швьонтек (перемога на Ролан Гаррос).

Новачок року: Надя Подороска (розпочала рік в третій сотні, завершила у ТОП-50, дійшла до півфіналу Ролан Гаррос).

Повернення року: Вікторія Азаренко (повернулася до ТОП-20 вперше за 3,5 року, фінал US Open).

Пара року: Тімеа Бабош і Кристина Младенович (виграли два титули Великого Шолома).

Нагорода імені Карен Кранцке (за дотримання правил чесної гри): Марія Боузкова.

Найкращий тренер року: Пьотр Сержпутовський (наставник Іги Швьонтек).

Раніше, WTA обрала найкращий удар року.