WTA оголосила найкращих тенісисток минулого сезону

Джерело - sport.ua.
Жіноча тенісна асоціація підвела підсумки сезону в головних номінаціях.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
Участь в голосуванні брали представники міжнародних ЗМІ.
Тенісистка року: Софія Кенін (перемога на Australian Open, фінал Ролан Гаррос).
Прогрес року: Іга Швьонтек (перемога на Ролан Гаррос).
Новачок року: Надя Подороска (розпочала рік в третій сотні, завершила у ТОП-50, дійшла до півфіналу Ролан Гаррос).
Повернення року: Вікторія Азаренко (повернулася до ТОП-20 вперше за 3,5 року, фінал US Open).
Пара року: Тімеа Бабош і Кристина Младенович (виграли два титули Великого Шолома).
Нагорода імені Карен Кранцке (за дотримання правил чесної гри): Марія Боузкова.
Найкращий тренер року: Пьотр Сержпутовський (наставник Іги Швьонтек).
Раніше, WTA обрала найкращий удар року.