Про це українка повідомила у своєму Instagram

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська здала позитивний тест на COVID-19.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Це був непростий для мене час. Прилетіла в Дубай з хорошим настроєм, на два дні раніше ніж моя команда, і знаєте що? Коли я прилітала, все було добре, результат на COVID-19 був негативним, і через два дні я захворіла", - заявила спортсменка.

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"Я відразу ж пішла на самоізоляцію, і навіть не встигла зустріти тренерів! Симптоми були дуже дивними, відчувала себе дійсно дуже погано. Після певних тестів, я повільно почну входити в тренувальний процес. Хочу подякувати своїм лікарям з України, які мене вели. Будьте обережні", - написала Ястремська