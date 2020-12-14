Костюк виграла перший матч на турнірі в Італії

Джерело - Чемпіон.
Марта Костюк здобула перемогу над іспанкою Нурією Паррісас-Діас в рамках першого кола Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol.
Українській тенісистці знадобилося 1 година 40 хвилин для перемоги. Костюк виконала п'ять ейсів при дев'яти подвійних помилках, програла шість геймів на своїй подачі і зробила дев'ять брейків.
ITF World Tennis Tour - Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol.
Сельва-ді-Валь-Гардена, Італія
Призовий фонд $25,000
Хард, зал
Перший раунд, 14 грудня
Марта Костюк (Україна) - Нурія Паррісас-Діас (Іспанія) 6:2, 3:6, 6:1
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