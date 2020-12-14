Костюк виграла перший матч на турнірі в Італії

Українській тенісистці знадобилося 1 година 40 хвилин для перемоги

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк здобула перемогу над іспанкою Нурією Паррісас-Діас в рамках першого кола Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol.

Українській тенісистці знадобилося 1 година 40 хвилин для перемоги. Костюк виконала п'ять ейсів при дев'яти подвійних помилках, програла шість геймів на своїй подачі і зробила дев'ять брейків.

ITF World Tennis Tour - Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol.

Сельва-ді-Валь-Гардена, Італія

Призовий фонд $25,000

Хард, зал

Перший раунд, 14 грудня

Марта Костюк (Україна) - Нурія Паррісас-Діас (Іспанія) 6:2, 3:6, 6:1

Нагадаємо, Федерер може пропустити Australian Open.

Раніше WTA оголосила найкращих тенісисток минулого сезону.