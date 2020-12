WTA обрала найкращий удар року

40-а ракетка світу Магда Лінетт стала автором найкращого удару 2020 року.

У матчі проти Пен Шуай на турнірі в Хуахіні, Лінетт дотяглася до складного м'яча і пробила навиліт:

У підсумку, Лінетт виграла і сам турнір.

@MagdaLinette becomes the 3⃣rd Polish woman to win the WTA Shot of the Year



