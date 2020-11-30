 Визначилась можлива дата старту Australian Open | Теніс | Champion.com.ua
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Визначилась можлива дата старту Australian Open

Сьогодні 17:47 352 0
Стали відомі дати старту турніру
Визначилась можлива дата старту Australian Open
#Australian Open

Джерело - tribuna.com.

Найбільш імовірною датою початку Australian Open є 1 або 8 лютого.

Про це повідомляє австралійське видання WA Today.

Крім того, влада заборонила гравцям селитися за межами виділеної їм готелі в приватних будинках. При цьому під час обов'язкового 14-денного карантину у гравців буде можливість тренуватися.

Очікується, що переговори закінчаться у вівторок. При цьому австралійський бродкастер Nine, якому належать права на Australian Open, очікував, що вже сьогодні настане ясність.

Нагадаємо, на Australian Open можуть відмінити кваліфікацію.

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