Визначилась можлива дата старту Australian Open

Стали відомі дати старту турніру

Найбільш імовірною датою початку Australian Open є 1 або 8 лютого.

Про це повідомляє австралійське видання WA Today.

Крім того, влада заборонила гравцям селитися за межами виділеної їм готелі в приватних будинках. При цьому під час обов'язкового 14-денного карантину у гравців буде можливість тренуватися.

Очікується, що переговори закінчаться у вівторок. При цьому австралійський бродкастер Nine, якому належать права на Australian Open, очікував, що вже сьогодні настане ясність.

Нагадаємо, на Australian Open можуть відмінити кваліфікацію.