На Australian Open можуть відмінити кваліфікацію

Джерело - isport.ua.
Організатори Australian Open розглядають варіант зі скасуванням кваліфікації, щоб почати турнір в січні.
Про це повідомляє The Age.
Не виключається, що старт може бути перенесений на лютий або березень через протоколи безпеки в зв'язку з пандемією коронавірусу, тоді як відмова від кваліфікації дозволить почати турнір 25 січня.
У плани організаторів також входить скорочення тенісистів і персоналу, як було зроблено раніше перед Відкритим чемпіонатом США.
Австралійська федерація тенісу хотіла, щоб гравці прибули в Мельбурн заздалегідь, щоб встигнути пройти обов'язковий двотижневий карантин.
Раніше повідомлялося, що Джокович може побити вічний рекорд Федерера.