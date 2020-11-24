На Australian Open можуть відмінити кваліфікацію

На Australian Open можуть відбутися зміни формату турніру

Організатори Australian Open розглядають варіант зі скасуванням кваліфікації, щоб почати турнір в січні.

Про це повідомляє The Age.

Не виключається, що старт може бути перенесений на лютий або березень через протоколи безпеки в зв'язку з пандемією коронавірусу, тоді як відмова від кваліфікації дозволить почати турнір 25 січня.

У плани організаторів також входить скорочення тенісистів і персоналу, як було зроблено раніше перед Відкритим чемпіонатом США.

Австралійська федерація тенісу хотіла, щоб гравці прибули в Мельбурн заздалегідь, щоб встигнути пройти обов'язковий двотижневий карантин.

Раніше повідомлялося, що Джокович може побити вічний рекорд Федерера.