Костюк потрапила в основну сітку турніру ITF у Дубаї

Марта Костюк зіграє на турнірі у Дубаї

18-річна українська тенісистка Марта Костюк потрапила до заявочного списку основної сітки турніру ITF Al Habtoor Tennis Challenge у Дубаї (ОАЕ).

Про це повідомляє BTU.

Це стало відомо після того, як зі змагань знялася іспанка Сара Соррібес-Тормо. У кваліфікації Al Habtoor Tennis Challenge має шанс зіграти українка Ангеліна Калініна.

Турнір запланований на 7-13 грудня.

Раніше повідомлялося, що Цуренко не зіграє на турнірі в Дубаї.

Нагадаємо, Цуренко не зіграє на турнірі в Дубаї.