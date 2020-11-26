Костюк потрапила в основну сітку турніру ITF у Дубаї

Джерело - btu.org.ua.
18-річна українська тенісистка Марта Костюк потрапила до заявочного списку основної сітки турніру ITF Al Habtoor Tennis Challenge у Дубаї (ОАЕ).
Про це повідомляє BTU.
Це стало відомо після того, як зі змагань знялася іспанка Сара Соррібес-Тормо. У кваліфікації Al Habtoor Tennis Challenge має шанс зіграти українка Ангеліна Калініна.
Турнір запланований на 7-13 грудня.
Раніше повідомлялося, що Цуренко не зіграє на турнірі в Дубаї.
Нагадаємо, Цуренко не зіграє на турнірі в Дубаї.