Цуренко не зіграє на турнірі в Дубаї

Українська тенісистка змінила плани

Українська тенісистка Леся Цуренко відмовилася від планів взяти участь в турнірі ITF в Дубаї, який повинен відбутися 7-13 грудня.

Про це повідомляє ВТУ.

Раніше вона заявилася у кваліфікацію турніру.

Крім Цуренко з кваліфікації турніру знялися ще 5 тенісисток. Це дозволило увійти в список учасниць кваліфікації іншій українці, Ангеліні Калініній.

На першому місці у кваліфікаційному списку знаходиться Марта Костюк. У разі відмови хоча б однієї учасниці основної сітки турніру, українка уникне необхідності проходити кваліфікацію.