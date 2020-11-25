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Цуренко не зіграє на турнірі в Дубаї

Сьогодні 16:40 300 0
Українська тенісистка змінила плани
Цуренко не зіграє на турнірі в Дубаї
#Цуренко

Джерело - sport.ua.

Українська тенісистка Леся Цуренко відмовилася від планів взяти участь в турнірі ITF в Дубаї, який повинен відбутися 7-13 грудня.

Про це повідомляє ВТУ.

Раніше вона заявилася у кваліфікацію турніру.

Крім Цуренко з кваліфікації турніру знялися ще 5 тенісисток. Це дозволило увійти в список учасниць кваліфікації іншій українці, Ангеліні Калініній.

На першому місці у кваліфікаційному списку знаходиться Марта Костюк. У разі відмови хоча б однієї учасниці основної сітки турніру, українка уникне необхідності проходити кваліфікацію.

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