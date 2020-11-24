Костюк і Цуренко заявилися на турнір у Дубаї

Українки можуть розпочати новий сезон у грудні

Українські тенісистки Марта Костюк (98) і Леся Цуренко (146) подали заявки на турнір серії ITF в Дубаї, який запланований на 7-13 грудня.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Тенісисти перебувають в заявочному листі на потрапляння до кваліфікації, але Костюк в ньому на першому місці, тому має великі шанси на потрапляння в основну сітку.

Ще одна українка, Ангеліна Калініна (162), на поточний момент перебуває в альтернативному списку на потрапляння до кваліфікації турніру.

Нагадаємо, українка Лазаренко виграла юніорський турнір ITF.