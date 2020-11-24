Джокович очолив рейтинг за призовими 2020 року

Джерело - iSport.ua.
Сербський тенісист Новак Джокович став лідером за призовими, які отримав у 2020 році.
Про це повідомляє пресслужба АТР.
За минулий сезон Джокович заробив шість з половиною мільйонів доларів, що на пів мільйона більше, ніж у другого місця - Домініка Тіма.
Трійку кращих замкнув Рафаель Надаль, який заробив 3 мільйони і 881 тисячу доларів. Минулого року іспанець очолив такий рейтинг, отримавши понад 16 мільйонів доларів. Різниця в десять мільйонів доларів безпосередньо пов'язана зі скасуванням багатьох турнірів через пандемію коронавірусу, а також того факту, що на трибунах не було уболівальників.
Рейтинг ATP:
Новак Джокович - 6,511,233 долара
Домінік Тім - 6,030,756
Рафаель Надаль - 3,881,202
Данило Медведєв - 3,622,891
Олександр Звєрєв - 3,279,966
Андрій Рубльов - 2,223,865
Стефанос Ціціпас - 2,106,450
Пабло Карреньо Буста - 1,941,470
Дієго Шварцман - 1,585,369
Роберто Баутіста Агуті - 1,390,184
Раніше, на Australian Open можуть скасувати кваліфікацію.