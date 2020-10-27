Джокович може побити вічний рекорд Федерера

Новак Джокович може встановити черговий рекорд

Джерело - Чемпіон.

Сербський тенісист Новак Джокович може побити досягнення Роджера Федерера за кількістю тижнів у статусі першої ракетки світу.

Система захищеного рейтингу не буде скасована до березня 2021 року. Тобто, очк за Australian Open-2020 згоряти не будуть. Це означає, що у Джоковича при будь-якому результаті залишиться 2000 очок за Grand Slam після Мельбурна, і йому буде простіше протриматися до 8 березня в статусі першої ракетки світу.

Якщо це станеться, Новак поб'є рекорд Федерера по тижнях на першому місці.

"Для мене це відмінно - у мене дуже багато очок. Як інші до такого ставляться, не знаю. Тепер мені буде легше побити рекорд Роджера", - відзначив Джокович.

Нагадаємо, Джокович назвав ціль, якої він хоче досягнути до кінця року.