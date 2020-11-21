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Тім обіграв Джоковича та вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP

Сьогодні 19:29 144 0
Визначився перший фіналіст турніру
Тім обіграв Джоковича та вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP
#Джокович, #Тім

Джерело - Чемпіон.

Австрійський тенісист Домінік Тім (3) у півфіналі Підсумкового турніру ATP здолав Новака Джоковича (1).

Доля матчу вирішилась на тай-брейку. Новак Джокович повів 4:0, але австрієць виграв 6 м'ячів поспіль та у підсумку довів гру до перемоги.

Матч тривав 2 години та 57 хвилин. В активі Тіма 50 віннерів, 39 невимушених помилок, 1 реалізований брейк-поінт з 2. Джокович здобув 23 віннера, допустив 27 невимушених помилок та не використав три шанси на брейк.

Таким чином, Домінік Тім другий рік поспіль вийшов у фінал Підсумкового чемпіонату ATP.

ATP Finals
Лондон, Велика Британія
Хард (зал)
21 листопада

Домінік Тім – Новак Джокович 7:5, 6:7(10), 7:6(5)

Раніше, Тім програв Рубльову на Підсумковому турнірі ATP.

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