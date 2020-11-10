Костюк програла росіянці у першому колі турніру в Австрії

Зустріч тривала 1 годину і 30 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк поступилася росіянці Вєрі Звонарьовій у першому колі турніру WTA в Австрії.

Поєдинок завершився з рахунком 4:6, 2:6.

Зустріч тривала 1 годину і 30 хвилин. Костюк реалізувала 5 з 12 брейкпоінтів, а Звонарьова - 2 з 5.

Upper Austria Ladies Linz - International

Лінц, Автрія

Хард (зал)

Призовий фонд - $225,500

Перше коло, 10 листопада

Вєра Звонарьова (Росія, 173) - Марта Костюк (Україна, 98) 6:4, 6:2

Нагадаємо, Ястремська поступилася в першому колі турніру в Лінці.