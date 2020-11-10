Костюк програла росіянці у першому колі турніру в Австрії

Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк поступилася росіянці Вєрі Звонарьовій у першому колі турніру WTA в Австрії.
Поєдинок завершився з рахунком 4:6, 2:6.
Зустріч тривала 1 годину і 30 хвилин. Костюк реалізувала 5 з 12 брейкпоінтів, а Звонарьова - 2 з 5.
Upper Austria Ladies Linz - International
Лінц, Автрія
Хард (зал)
Призовий фонд - $225,500
Перше коло, 10 листопада
Вєра Звонарьова (Росія, 173) - Марта Костюк (Україна, 98) 6:4, 6:2
Нагадаємо, Ястремська поступилася в першому колі турніру в Лінці.