Поєдинок завершився з рахунком 6:4, 6:3

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська поступилася бельгійці Грет Міннен у першому колі турніру WTA в Австрії.

Поєдинок завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Матч тривав 1 годину і 18 хвилин. Ястремська реалізувала 3 з 7 брейкпоінтів, а Міннен - 6 з 10. На рахунку українки 3 ейси і 8 подвійних помилок.

Upper Austria Ladies Linz - International

Лінц, Автрія

Хард (зал)

Призовий фонд - $225,500

Перше коло, 9 листопада

Гретт Міннен (Бельгія 110) - Даяна Ястремська (Україна 29) 6:4, 6:3

Раніше, Калініна на відмові переграла Завацьку у фіналі кваліфікації турніру в Австрії.