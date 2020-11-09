Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська поступилася бельгійці Грет Міннен у першому колі турніру WTA в Австрії.
Поєдинок завершився з рахунком 6:4, 6:3.
Матч тривав 1 годину і 18 хвилин. Ястремська реалізувала 3 з 7 брейкпоінтів, а Міннен - 6 з 10. На рахунку українки 3 ейси і 8 подвійних помилок.
Upper Austria Ladies Linz - International
Лінц, Автрія
Хард (зал)
Призовий фонд - $225,500
Перше коло, 9 листопада
Гретт Міннен (Бельгія 110) - Даяна Ястремська (Україна 29) 6:4, 6:3
Раніше, Калініна на відмові переграла Завацьку у фіналі кваліфікації турніру в Австрії.