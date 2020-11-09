Також Сімона подякувала медичних працівників Національного інституту інфекційних захворювань за підтримку в період її хвороби

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу Сімона Халеп повністю одужала від коронавіруса, яким захворіла в кінці жовтня.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

Також Сімона подякувала медичних працівників Національного інституту інфекційних захворювань за підтримку в період її хвороби.

Раніше Халеп на відмові Плішкової виграла турнір WTA в Римі.