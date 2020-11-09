Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка світу Сімона Халеп повністю одужала від коронавіруса, яким захворіла в кінці жовтня.
Про це вона повідомила у своєму Twitter.
Також Сімона подякувала медичних працівників Національного інституту інфекційних захворювань за підтримку в період її хвороби.
100%recovered. 😜✌🏼 pic.twitter.com/u1dRlIRU1J— Simona Halep (@Simona_Halep) November 9, 2020
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Multumesc echipei de la Matei Bals pentru intreg suportul depus in aceasta perioada ! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Раніше Халеп на відмові Плішкової виграла турнір WTA в Римі.