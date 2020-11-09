 Друга ракетка світу Халеп одужала від коронавірусу | Теніс | Champion.com.ua
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Халеп одужала від коронавірусу

Сьогодні 16:51 536 0
Також Сімона подякувала медичних працівників Національного інституту інфекційних захворювань за підтримку в період її хвороби
Халеп одужала від коронавірусу
#Халеп

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу Сімона Халеп повністю одужала від коронавіруса, яким захворіла в кінці жовтня.

Про це вона повідомила у своєму Twitter.

Також Сімона подякувала медичних працівників Національного інституту інфекційних захворювань за підтримку в період її хвороби.

 
 
 
 
 
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Multumesc echipei de la Matei Bals pentru intreg suportul depus in aceasta perioada ! 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Допис, поширений Simona Halep (@simonahalep)

Раніше Халеп на відмові Плішкової виграла турнір WTA в Римі.

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