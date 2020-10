У другої ракетки світу виявили коронавірус

Румунська тенісистка Сімона Халеп здала позитивний тест на коронавірус.

Про це розповіла сам тенісистка.

У Халеп легкі симптоми. Наразі вона самоізолювалася в будинку.

Сімона стала першою з ТОП-тенністок в WTA-турі, яка офіційно повідомила, що захворіла на COVID-19.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together 🤗💪