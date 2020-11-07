Шварцман вперше в кар'єрі зіграє у ТОП-8

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі імена всіх учасників підсумкового турніру ATP 2020 у одиночному розряді у чоловіків.

Останнім учасником став 29-річний аргентинець Дієго Шварцман. Він вперше в кар'єрі зіграє у турнірі ТОП-8, який розпочнеться 15 листопада в Лондоні.

Учасники Фіналу ATP 2020 на Лондоні:

Новак Джокович (Сербія)

Рафаель Надаль (Іспанія)

Домінік Тім (Австрія)

Стефанос Ціціпас (Греція)

Данііл Медведєв (Росія)

Олександр Звєрєв (Німеччина)

Андрій Рубльов (Росія)

Дієго Шварцман (Аргентина)

Нагадаємо, Бондаренко програла у парному турнірі ITF в Чарльстоні.