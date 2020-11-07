Джерело - Чемпіон.
Стали відомі імена всіх учасників підсумкового турніру ATP 2020 у одиночному розряді у чоловіків.
Останнім учасником став 29-річний аргентинець Дієго Шварцман. Він вперше в кар'єрі зіграє у турнірі ТОП-8, який розпочнеться 15 листопада в Лондоні.
Учасники Фіналу ATP 2020 на Лондоні:
Новак Джокович (Сербія)
Рафаель Надаль (Іспанія)
Домінік Тім (Австрія)
Стефанос Ціціпас (Греція)
Данііл Медведєв (Росія)
Олександр Звєрєв (Німеччина)
Андрій Рубльов (Росія)
Дієго Шварцман (Аргентина)
Нагадаємо, Бондаренко програла у парному турнірі ITF в Чарльстоні.