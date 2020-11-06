Бондаренко програла у парному турнірі ITF в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.
34-річна українка Катерина Бондаренко завершила виступ в парному турнірі ITF в Чарльстоні.
У матчі другого раунду Бондаренко в парі з Ольгою Говорцовою з Білорусі зазнала поразки.
LTP $100K - ITF World Tennis Tour
Чарльстон, США
Призовий фонд $100,000
Ґрунт, Парний розряд
Друге коло, 5 листопада
Астра Шарма (Австралія) / Малар Шериф Ахмед Абдельазіз (Єгипет) - Катерина Бондаренко (Україна) / Ольга Говорцова (Білорусь) 6:1, 3:6, [10:6]
Нагадаємо, раніше Бондаренко вилетіла у першому колі одиночної сітки.