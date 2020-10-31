Костюк вийшла у півфінал турніру у США

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (104) у чвертьфіналі турніру у Техасі обіграла Сару Еррані з Італії (131).
Мат тривав 1 годину та 7 хвилин. Костюк віддала суперниці лише три гейми.
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Українка виконала один раз подала на виліт, допустила одну подвійну помилку, зробила шість брейків і програла два гейми на своїй подачі.
ITF World Tennis Tour
Тайлер (США)
Призовий фонд $80,000
Третє коло, 31 жовтня
Марта Костюк – Сарра Еррані 6:2, 6:1
Нагадаємо, Костюк не змогла дограти фінал турніру ITF у США.