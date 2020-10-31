Костюк вийшла у півфінал турніру у США

Марта Костюк побореться за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (104) у чвертьфіналі турніру у Техасі обіграла Сару Еррані з Італії (131).

Мат тривав 1 годину та 7 хвилин. Костюк віддала суперниці лише три гейми.

Актуально: Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд

Українка виконала один раз подала на виліт, допустила одну подвійну помилку, зробила шість брейків і програла два гейми на своїй подачі.

ITF World Tennis Tour

Тайлер (США)

Призовий фонд $80,000

Третє коло, 31 жовтня

Марта Костюк – Сарра Еррані 6:2, 6:1

Нагадаємо, Костюк не змогла дограти фінал турніру ITF у США.