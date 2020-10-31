 Костюк вийшла у півфінал турніру у США | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк вийшла у півфінал турніру у США

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Марта Костюк побореться за вихід у півфінал
Костюк вийшла у півфінал турніру у США
#Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (104) у чвертьфіналі турніру у Техасі обіграла  Сару Еррані з Італії (131).

Мат тривав 1 годину та 7 хвилин. Костюк віддала суперниці лише три гейми. 

Актуально: Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд

Українка виконала один раз подала на виліт, допустила одну подвійну помилку, зробила шість брейків і програла два гейми на своїй подачі.

ITF World Tennis Tour
Тайлер (США)
Призовий фонд $80,000
Третє коло, 31 жовтня

Марта Костюк – Сарра Еррані 6:2, 6:1

Нагадаємо, Костюк не змогла дограти фінал турніру ITF у США.

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