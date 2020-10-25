Костюк не змогла дограти фінал турніру ITF у США

На старті третього сету Костюк відмовилася продовжувати гру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (113) у фіналі турніру ITF в Мейконі програла американці Кетрін Белліс (173).

Перший сет українка програла. Другий виграла, вирвавши на тайбрейку. А на старті третього сету Костюк відмовилася продовжувати гру. Як наслідок Белліс стала переможницею турніру.

Турнір ITF

Мейкон (США)

Призовий фонд $80 тисяч

Четверте коло, 24 жовтня

Кетрін Белліс - Марта Костюк 6:4, 6:7 (4:7) (відмова)

Раніше, у півфіналі турніру Марта Костюк переграла полячку Магделену Фрех.