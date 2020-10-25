 Костюк не змогла дограти фінал турніру ITF у США | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря у більшості розгромила Рух у 7 турі УПЛ
Сьогодні 21:22 256
Костюк не змогла дограти фінал турніру ITF у США
Сьогодні 21:52 141
Кременчук поступився Донбасу у 1 турі УХЛ
Сьогодні 19:25 743
Колос зіграв внічию з Минаєм у 7 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 299
Фото дня. 15 тисяч іграшкових ведмедиків заповнили трибуни стадіону в Нідерландах
Сьогодні 18:19 325
Гамільтон виграв Гран-прі Португалії
Сьогодні 17:09 307
Інгулець та Маріуполь не виявили сильнішого у 7 турі УПЛ
Сьогодні 15:54 260
Хабіб Нурмагомедов завершив кар'єру
Сьогодні 00:04 1603
Нурмагомедов поборов Гейджи у чемпіонському поєдинку
Вчора 23:55 1598
Романчук тріумфував на турнірі у Будапешті
Вчора 22:46 656
Блоги
Нам потрібен спортивний Оскар. Зеленський хоче провести Олімпіаду в Україні
Нам потрібен спортивний Оскар. Зеленський хоче провести Олімпіаду в Україні Valeriy Ruchka
Вчора 12:02 425 1
Нападник Шахтаря подарував Пеле футболку з автографом
Нападник Шахтаря подарував Пеле футболку з автографом Valeriy Ruchka
Вчора 11:44 520
Відео дня. Футболістка Карпат забила з кутового «сухий лист»
Відео дня. Футболістка Карпат забила з кутового «сухий лист» Valeriy Ruchka
23.10.2020 21:26 949
Типовий Ярмола: феноменальний гол вінгера збірної України у ворота Польщі
Типовий Ярмола: феноменальний гол вінгера збірної України у ворота Польщі Андрій Твердохліб
23.10.2020 21:06 1144
Подорож Джастіна Гейджи від шахтарського міста до зірки ММА
Подорож Джастіна Гейджи від шахтарського міста до зірки ММА Андрій Твердохліб
23.10.2020 20:46 481
Батьківський план: Як Хабіб Нурмагомедов вшановує пам'ять свого батька
Батьківський план: Як Хабіб Нурмагомедов вшановує пам'ять свого батька Андрій Твердохліб
23.10.2020 20:31 471
Луческу збирався працювати в Зеніті до 100 років, але відпрацював тільки один сезон. І ось чому
Луческу збирався працювати в Зеніті до 100 років, але відпрацював тільки один сезон. І ось чому Дима Копий
23.10.2020 17:08 8999 2
Від Десни до Вест Гема. Андрію Ярмоленку - 31!
Від Десни до Вест Гема. Андрію Ярмоленку - 31! Valeriy Ruchka
23.10.2020 15:09 2431
Федерація боксу України підтримала Кремльова. Офіційний лист
Федерація боксу України підтримала Кремльова. Офіційний лист Valeriy Ruchka
23.10.2020 14:57 1363 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
23.10.2020 12:03 3928
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:09 Футбол Зоря - Рух 4:0. Огляд матчу 10
21:52 Теніс Костюк не змогла дограти фінал турніру ITF у США 141
21:39 Футбол Гранада на виїзді переграла Хетафе у 7 турі Ла-Ліги 171
21:36 Пряма трансляція Локомотив - Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 120
21:22 Футбол Зоря у більшості розгромила Рух у 7 турі УПЛ 256
21:09 Футбол Фіорентина переграла Удінезе у 5 турі Серії А 301
20:54 Футбол Вердер зіграв внічию з Гоффенгаймом у 5 турі Бундесліги 314
20:40 Футбол Кальярі - Кротоне 4:2. Огляд матчу 430
20:35 Пряма трансляція Аталанта - Аякс: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 240
20:25 Футбол Вулвергемптон зіграв внічию з Ньюкаслом у 6 турі АПЛ 453
20:10 Баскетбол Миколаїв поступився Запоріжжю у Суперлізі 469
19:55 Футбол Ніцца та Лілль не виявили сильнішого у 8 турі Ліги 1 496
19:41 Футбол Колос - Минай 2:2. Огляд матчу 757
19:25 Хокей Кременчук поступився Донбасу у 1 турі УХЛ 743
19:09 Футбол Кадіс відібрав очки у Вільярреала у 7 турі Ла-Ліги 712
18:54 Футбол Колос зіграв внічию з Минаєм у 7 турі УПЛ 299
18:44 Блог Ярмоленко втретє став батьком 1230
18:40 Футбол Вольфсбург переміг Армінію у 5 турі Бундесліги 743
18:29 Футбол Інгулець - Маріуполь 1:1. Огляд матчу 838
18:19 Блог Фото дня. 15 тисяч іграшкових ведмедиків заповнили трибуни стадіону в Нідерландах 325
18:16 Футбол Реймс знищив Монпельє, Бордо переграв Нім. Результати матчів 8 туру Ліги 1 831
18:03 Футбол Наполі переграв Беневенто, Парма зіграла внічию з Спецією у 5 турі Серії А 148
17:52 Футбол Саутгемптон вдома переграв Евертон у 6 турі АПЛ 913
17:39 Формула 1 Гамільтон побив рекорд Шумахера у Формулі 1 1186
17:25 Баскетбол Тернопіль розгромив Харківських Соколів у Суперлізі 943

Костюк не змогла дограти фінал турніру ITF у США

Сьогодні 21:52 141 0
На старті третього сету Костюк відмовилася продовжувати гру
Костюк не змогла дограти фінал турніру ITF у США
#Костюк, #Белліс

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (113) у фіналі турніру ITF в Мейконі програла американці Кетрін Белліс (173).

Перший сет українка програла. Другий виграла, вирвавши на тайбрейку. А на старті третього сету Костюк відмовилася продовжувати гру. Як наслідок Белліс стала переможницею турніру.

Турнір ITF
Мейкон (США)
Призовий фонд $80 тисяч
Четверте коло, 24 жовтня

Кетрін Белліс - Марта Костюк 6:4, 6:7 (4:7) (відмова)

Раніше, у півфіналі турніру Марта Костюк переграла полячку Магделену Фрех.

Коментарі ()