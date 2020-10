Оголошено призовий фонд Підсумкового турніру АТР

Переможець Підсумкового турніру АТР в разі виграшу всіх матчі на груповому етапі забере з собою чек на 1,56 мільйона доларів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Минулого року максимальна сума призових для чемпіона становила 2,8 мільйона в американській валюті.

Hawkeye Live to be used at ATP Finals in London.

Singles groups are named Group Tokyo 1970 (headed by Djokovic) and Group London 2020 (Nadal). Doubles groups named after Bryan brothers.

Singles players may bring 3 team members. Doubles and alternates— 2.

Points and prize money: pic.twitter.com/mSM2g2LPKI