Оголошено призовий фонд Підсумкового турніру АТР

Джерело - Чемпіон.
Переможець Підсумкового турніру АТР в разі виграшу всіх матчі на груповому етапі забере з собою чек на 1,56 мільйона доларів.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Минулого року максимальна сума призових для чемпіона становила 2,8 мільйона в американській валюті.
Hawkeye Live to be used at ATP Finals in London.— Oleg S. (@AnnaK_4ever) October 28, 2020
Singles groups are named Group Tokyo 1970 (headed by Djokovic) and Group London 2020 (Nadal). Doubles groups named after Bryan brothers.
Singles players may bring 3 team members. Doubles and alternates— 2.
Points and prize money: pic.twitter.com/mSM2g2LPKI
Кожен з восьми учасників Підсумкового турніру навіть в разі трьох поразок на груповому етапі заробить як мінімум 153 тисячі доларів.
На Підсумковий турнір АТР в Лондоні кваліфікувалися Новак Джокович, Рафаель Надаль, Домінік Тім, Данило Медведєв, Стефанос Циципас і Олександр Звєрєв. На два останніх місця претендують Андрій Рубльов, Дієго Шварцман, Маттео Берреттіні, Денис Шаповалов і Роберто Баутіста-Агута.
Нагадаємо, Джокович може побити вічний рекорд Федерера.