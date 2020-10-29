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Оголошено призовий фонд Підсумкового турніру АТР

Вчора 23:11 327 0
Сума скорочена через пандемію коронавірусу
Оголошено призовий фонд Підсумкового турніру АТР
#Джокович

Джерело - Чемпіон.

Переможець Підсумкового турніру АТР в разі виграшу всіх матчі на груповому етапі забере з собою чек на 1,56 мільйона доларів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Минулого року максимальна сума призових для чемпіона становила 2,8 мільйона в американській валюті.

Кожен з восьми учасників Підсумкового турніру навіть в разі трьох поразок на груповому етапі заробить як мінімум 153 тисячі доларів.

На Підсумковий турнір АТР в Лондоні кваліфікувалися Новак Джокович, Рафаель Надаль, Домінік Тім, Данило Медведєв, Стефанос Циципас і Олександр Звєрєв. На два останніх місця претендують Андрій Рубльов, Дієго Шварцман, Маттео Берреттіні, Денис Шаповалов і Роберто Баутіста-Агута.

Нагадаємо, Джокович може побити вічний рекорд Федерера.

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