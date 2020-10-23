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Джокович назвав ціль, якої він хоче досягнути до кінця року

Сьогодні 14:41 418 0
Джокович провів на першій сходинці рейтингу АТР 291 тиждень
Джокович назвав ціль, якої він хоче досягнути до кінця року
#Джокович

Джерело - tennismajors.com.

Новак Джокович хоче побити рекорд Роджера Федерера за кількістю тижнів в статусі першої ракетки світу.

Про це заявив сам сербський тенісист.

"У мене є чіткі цілі - я хочу закінчити рік у статусі першої ракетки світу. Я також хочу забезпечити собі настільки великий заділ за очками на перші три місяці сезону, наскільки це можливо. Це дозволить мені оформити рекорд по тижнях на першому рядку рейтингу. Для мене це одна з найважливіших цілей в кар'єрі.

У поточному сезоні я виграв лише один титул на мейджорі, але у мене мало жалю. Якщо не враховувати мою дискваліфікацію на US Open, то я програв тільки один матч в цьому році. Так що я легко можу сказати, що, ймовірно, я показую зараз найкращий теніс у своєму житті. Але сезон у нас такий, який є, у нас були перерви і інші події, але я виграв багато матчів, тому можу порівнювати цей сезон з сезоном 2011 і 2015.

Що стосується виступу в Австралії, то я сподіваюся, що у нас не буде настільки тривалого (2-тижневого) карантину. Якщо все-таки ситуація залишиться без змін, більшість з нас поїдуть до Австралії рано. Australian Open однозначно є в моєму розкладі. З приводу ATP Cup я буду говорити з командою після завершення сезону. Тоді ми і приймемо рішення", - зазначив Джокович.

На цей час Джокович провів на першій сходинці рейтингу АТР 291 тиждень, Федерер - 310.

Нагадаємо, американський тенісист порушив протокол турніру ATP і втік з Росії.

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