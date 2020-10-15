Американський тенісист порушив протокол турніру ATP і втік з Росії

Кверрі вирішив відмовитися від можливої госпіталізації в Санкт-Петербурзі

Американський тенісист Сем Кверрі і його сім'я, які здали позитивні тести на коронавірус на турнірі в Санкт-Петербурзі, покинули Росію.

Про це повідомляє ВТУ.

Відзначимо, що Кверрі з дружиною і дитиною повинні були залишатися в готелі на 2-тижневому карантині, і чекати, коли медична служба відвідає їх для здачі повторних тестів.

Повідомляється, що американець прийняв рішення покинути Санкт-Петербург, коли спортсмену розповіли про можливу госпіталізацію в разі виявлення симптомів хвороби. На думку самого Кверрі, у них були слабкі симптоми, але їхня сім'я нібито не хотіла вирушати в місцеву медустанову і переживала за подальшу долю своєї дитини в лікарні в чужій країні.

На цей час невідомо, куди відправився тенісист. В АТР повідомили, що ведеться розслідування за фактом порушення протоколу безпеки. За такі дії Сему Кверрі може загрожувати як значний штраф, так і тривала дискваліфікація.

Раніше, проведення Australian Open перебуває під загрозою зриву.