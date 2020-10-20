Костюк виступить на турнірі ITF у США

Джерело - btu.org.ua.
Українська тенісистка Марта Костюк виступить на турнірі ITF з призовим фондом $80,000 в Мейконі (США).
Про це повідомляє пресслужба турніру.
У першому колі 18-річна українка зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації, яка завершиться сьогодні. У парному розряді Костюк зіграє разом з американкою Усве Майтане Арконадою.
У парній сітці також візьме участь Катерина Бондаренко, напарницею якої стала Ольга Говорцова з Білорусі.
Раніше, Ястремська поступилася на старті парного турніру у Чехії.