Костюк виступить на турнірі ITF у США

18-річна українка візьме участь в одиночному і парному розряді

Українська тенісистка Марта Костюк виступить на турнірі ITF з призовим фондом $80,000 в Мейконі (США).

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У першому колі 18-річна українка зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації, яка завершиться сьогодні. У парному розряді Костюк зіграє разом з американкою Усве Майтане Арконадою.

У парній сітці також візьме участь Катерина Бондаренко, напарницею якої стала Ольга Говорцова з Білорусі.

Раніше, Ястремська поступилася на старті парного турніру у Чехії.