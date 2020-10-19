Ястремська поступилася на старті парного турніру у Чехії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська та її напарниця Олена Рибакіна з Казахстану вибули з парного турніру в Остраві вже у першому колі.
Україно-казахський дует програв канадсько-бразилській парі Габріела Дабровскі / Луїза Стефані.
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Матч тривав 1 годину та 3 хвилини. За весь матч Ястремська та Рибакіна виконали один брейк, а на своїй подачі втратили чотири гейми.
Вони програли дуету Габріела Дабровські / Луїза Стефані (Канада / Бразилія).
J&T Banka Ostrava Open – Premier
Острава, Чехія
Хард (зал)
Призовий фонд - $528,500
Перше коло, 19 жовтня
Габріела Дабровскі / Луїза Стефані - Даяна Ястремська / Олена Рибакіна 6:4, 6:2