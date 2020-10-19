 Кіченок програла парний матч турніру в Остраві | Теніс | Champion.com.ua
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Кіченок програла парний матч турніру в Остраві

Сьогодні 18:59 199 0
Людмила Кіченок завершила виступи на турнірі у Чехії
Кіченок програла парний матч турніру в Остраві
#Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з китаянкою Чжан Шуай у першому колі турніру в Остраві поступилася третім сіяним Бетані Маттек-Сендс (США) та  Барборі Стрицовій (Чехія).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини.

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Острава, Чехія
Хард (зал)
Призовий фонд - $528,500
Перше коло, 19 жовтня

Бетані Маттек-Сендс / Барбора Стрицова - Людмила Кіченок / Чжан Шуай 7:5, 6:3

Раніше, Ястремська поступилася на старті парного турніру у Чехії.

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