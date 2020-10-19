Кіченок програла парний матч турніру в Остраві

Людмила Кіченок завершила виступи на турнірі у Чехії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з китаянкою Чжан Шуай у першому колі турніру в Остраві поступилася третім сіяним Бетані Маттек-Сендс (США) та Барборі Стрицовій (Чехія).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини. Важливо: Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5 J&T Banka Ostrava Open – Premier Острава, Чехія Хард (зал) Призовий фонд - $528,500 Перше коло, 19 жовтня

Бетані Маттек-Сендс / Барбора Стрицова - Людмила Кіченок / Чжан Шуай 7:5, 6:3

Раніше, Ястремська поступилася на старті парного турніру у Чехії.