Проведення Australian Open перебуває під загрозою зриву

Проведення Australian Open у Мельбурні з 18 по 31 січня залежить від дій місцевої влади.

Про це заявив директор турніру Крейг Тайлі.

"Відритий чемпіонат Австралії відбудеться тільки в тому випадку, якщо місцева влада дозволить гравцям по прибуттю в країну не відбувати строгий двотижневий карантин.

На Australian Open планують створити бульбашку, аналогічну тій, яка була на US Open. Тенісисти зможуть безпечно пересуватися в просторі між готелем і кортом в разі негативного тесту на коронавірус", - сказав Тайлі.