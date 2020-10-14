Фоніні здав позитивний тест на коронавірус

Італійський тенісист знявся з турніру у Сардинії

Італійський тенісист Фабіо Фоніні, який нині обіймає 16-е місце в рейтингу ATP, знявся з турніру в Сардинії.

Про це повідомляє La Repubblica.

Спортсмен прийняв таке рішення після того, як здав позитивний тест на коронавірус. 33-річний Фоніні був посіяний під першим номером на турнірі в Сардинії і повинен був стартувати матчем другого кола проти Роберто Карбаллеса Баена. Тепер місце Фабіо в сітці займе лаки-лузер Данило Петрович із Сербії (№166 ATP).

Відзначимо, що напередодні Фоніні в парі з Лоренцо Музетті поступився Андреа Вавассорі і Лоренцо Сонего в матчі 1/8 фіналу парного розряду Forte Village Sardinia Open.

Раніше, Надаль може пропустити Підсумковий турнір.