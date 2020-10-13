Надаль може пропустити Підсумковий турнір

Іспанець може достроково завершити сезон

Джерело - Tennis World USA.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль, який у 13-й раз виграв Ролан Гаррос, може вже не зіграти у 2020 році.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я не знаю, чи зіграю я ще в 2020 році. Мені належить прийняти рішення. Потрібно поговорити з родиною і командою з приводу моєї участі в Підсумковому турнірі і на інших змаганнях. Потрібно проаналізувати ситуацію і зробити наступний крок", - сказав Надаль.

Підсумковий турнір стартує в Лондоні 15 листопада. Крім Надаля на ATP Finals вже кваліфікувалися Новак Джокович, Домінік Тім, Данило Медведєв, Стефанос Циципас і Олександр Звєрєв.

Рафаель Надаль ніколи не перемагав на Підсумковому турнірі.