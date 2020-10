Надаль знищив Джоковича і виграв Ролан Гаррос

Рафаель Надаль 13-й раз виграв Відкритий чемпіонат Франції з тенісу.

У матчі за титул 34-річний іспанець в трьох сетах здолав 33-річного серба Новака Джоковича.

Відзначимо, що Надаль виграв всі 13 фіналів Ролан Гаррос, в яких брав участь. Джокович поступився в чотирьох з п'яти.

Це була 56-а зустріч тенісистів, серб веде 29-27, але на грунті Надаль лідирує з різницею 18-7. Рафа і Новак втретє зустрілися в фіналі Ролан Гаррос, кожен раз переможцем виходив іспанець.

Надаль виграв свій 20-й титул Grand Slam і за цим показником зрівнявся з Роджером Федерером. У Джоковича 17 таких титулів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд - $19,694,806

Ґрунт

Фінал, 11 жовтня

Рафаель Надаль (Іспанія) - Новак Джокович (Сербія) - 6:0, 6:2, 7:5

For the 13th time...@RafaelNadal is King in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/ICbgLmYj0T