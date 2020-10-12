Джерело - Чемпіон.
В оновленому рейтингу WTA перша десятка зазнала певних змін.
Друга ракетка України Даяна Ястремська опустилася на одну сходинку - 29-е місце.
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Практично у всіх інших українок невеликий регрес, тільки Марта Костюк зуміла встановити свій особистий рекорд, піднявшись на 113-у позицію. Нагадаємо, раніше її найкращим досягненням було 118-е місце у світовій класифікації ще в 2018-му році.
Рейтинг WTA
28 вересня 2020
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|8717
|2 (2)
|Симона Халеп (Румунія)
|7255
|3 (3)
|Наомі Осака (Японія)
|5780
|4 (6)
|Софія Кенін (США)
|5760
|5 (5)
|Еліна Світоліна (Україна)
|5260
|6 (4)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5205
|7 (7)
|Б'янка Андреєску (Канада)
|4555
|8 (11)
|Петра Квітова (Чехія)
|4516
|9 (10)
|Кікі Бертенс (Нідерланди)
|4505
|10 (9)
|Серена Вільямс (США)
|4080
|29 (28)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1925
|104 (99)
|Катерина Козлова (Україна)
|718
|113 (119)
|Марта Костюк (Україна)
|643
|
117 (112)
|
Катаріна Завацька (Україна)
|
633
|
144 (137)
|
Леся Цуренко (Україна)
|
507
|
161
(154)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
436
|
224
(221)
|
Дар'я Снігур (Україна)
|
288