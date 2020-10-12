Світоліна посідає 5 місце у рейтингу WTA

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу WTA перша десятка зазнала певних змін.

Друга ракетка України Даяна Ястремська опустилася на одну сходинку - 29-е місце.

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Практично у всіх інших українок невеликий регрес, тільки Марта Костюк зуміла встановити свій особистий рекорд, піднявшись на 113-у позицію. Нагадаємо, раніше її найкращим досягненням було 118-е місце у світовій класифікації ще в 2018-му році.

Рейтинг WTA

28 вересня 2020