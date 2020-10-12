 Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5 | Теніс | Champion.com.ua
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Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5

Сьогодні 12:57 60155 1
Світоліна посідає 5 місце у рейтингу WTA
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5
#WTA, #Світоліна, #Цуренко, #Козлова, #Ястремська, #Завацька

Джерело - Чемпіон.

В оновленому рейтингу WTA перша десятка зазнала певних змін. 

Друга ракетка України Даяна Ястремська опустилася на одну сходинку - 29-е місце.

Актуально: Світоліна виграла 15-й титул WTA

Практично у всіх інших українок невеликий регрес, тільки Марта Костюк зуміла встановити свій особистий рекорд, піднявшись на 113-у позицію. Нагадаємо, раніше її найкращим досягненням було 118-е місце у світовій класифікації ще в 2018-му році.

Рейтинг WTA
28 вересня 2020
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 8717
2 (2) Симона Халеп (Румунія) 7255
3 (3) Наомі Осака (Японія) 5780
4 (6) Софія Кенін (США) 5760
5 (5) Еліна Світоліна (Україна) 5260
6 (4) Кароліна Плішкова (Чехія) 5205
7 (7) Б'янка Андреєску (Канада) 4555
8 (11) Петра Квітова (Чехія) 4516
9 (10) Кікі Бертенс (Нідерланди) 4505
10 (9) Серена Вільямс (США) 4080
29 (28) Даяна Ястремська (Україна) 1925
104 (99)  Катерина Козлова (Україна) 718
113 (119)  Марта Костюк (Україна) 643

117 (112)

 Катаріна Завацька (Україна)

633

 144 (137)

 Леся Цуренко (Україна) 

507

 161

(154)

 Ангеліна Калініна (Україна)

436

 224

(221)

 Дар'я Снігур (Україна)

 288
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