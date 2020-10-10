Швьонтек: Перемога на Ролан Гаррос - це безумство

Польська тенісистка Іга Швьонтек (53) вражена своєю перемогою на Відкритому чемпіонаті Франції.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Свій останній турнір я виграла три роки тому, я навіть не знаю, кому потрібно дякувати. Спасибі всім, хто зробив цей турнір можливим, тому що зараз це насправді непросто. Федерації і, не знаю, організаторам, директорам турніру.

Для мене це безумство. Я роками бачила, як інші піднімають трофей над головою, це шалено несподівано, що я опинилася в цьому ж місці.

Дякую тим, хто дивився мій матч в Польщі, і тим, хто приїхав сюди. Спасибі моїй команді, вони виконали чудову роботу і зробили це можливим. Я сподіваюся, що матч дивилася моя кішка, але тут її немає. Сподіваюся, що вона подивилася гру вдома", – підсумувала Швьонтек.