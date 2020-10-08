Швьонтек вражена своїм успіхом на Ролан Гаррос

Польська тенісистка Іга Швьонтек мріяла вийти у фінал Відкритого чемпіонату Франції.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Я трохи здивована. До турніру я й уявити не могла, що буду так добре грати. Завжди думала, що якщо вийду в фінал турніру Grand Slam, то це буде на Ролан Гаррос.

Я зіграла так, як планувала. Я хотіла грати цей поєдинок, ніби це перше коло. Не хотіла думати, що це півфінал, тому що це додало б тиску. Так що я діяла так само агресивно, як у попередніх матчах", - розповіла Швьонтек.