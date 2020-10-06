Світоліна назвала свої найближчі плани

Перша ракетка України Еліна Світоліна після Відкритого чемпіонату Франції планує пройти курс відновлення.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Які у мене подальші плани? Я відразу їду з Парижа, у мене вже є квитки. Поки що планую грати на турнірі в Остраві. У мене є невеликі проблеми зі здоров'ям, тому потрібно спочатку відновитися фізично. Подивимося, як пройде відновлення.

В цілому я задоволена, що пропустила хардові турніри і відразу стала грати на ґрунті. Інакше я б не відчувала себе фізично так впевнено. На цю мить мені важливо відновити саме фізичні кондиції. У мене був шанс добре зіграти тут, але так вже склалося, звичайно ж, це прикро", - розповіла Світоліна.